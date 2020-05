Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: vier Autos "vergoldet", Feuerwehreinsatz

Ludwigsburg (ots)

Böblingen: vier Autos "vergoldet"

In der Nacht zum Dienstag trieben bislang noch unbekannte Täter in der Mozartstraße und im Albrecht-Dürer-Weg in Böblingen ihr Unwesen. In der Mozartstraße wurden insgesamt vier PKW mit goldener Farbe besprüht. Es handelt sich bei den Fahrzeugen um einen Volvo, einen Ford und einen VW, die alle im Heckbereich besprüht wurden, sowie um einen Fiat, dessen Front "vergoldet" wurde. Darüber hinaus hinterließen die Unbekannten auf einer Gartenmauer im Albrecht-Dürer-Weg einen ebenfalls goldenen Schriftzug. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf mehrere tausend Euro belaufen. Das Polizeirevier Böblingen, Tel.07031/13-2500, bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich zu melden.

Böblingen: Feuerwehreinsatz

Die Freiwillige Feuerwehr Böblingen befand sich am Dienstag gegen 21.00 Uhr im Maurener Weg in Böblingen bei einem Einsatz, nachdem es in der Küche einer Wohnung zu einem Brand gekommen war. Vermutlich hatten sich die Bewohner der Räume etwas kochen wollen und hierzu eine Pfanne mit Fett auf den eingeschalteten Herd gestellt. Das Fett entzündete sich im weiteren Verlauf. Ein 15-jährige Bewohner wollte den Brand mit Wasser löschen, was zu einer sogenannten Fettexplosion führte. Durch die entstandene Stichflamme erlitt der Jugendliche leichte Verletzungen, die noch vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt wurden. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr überprüften den bereits gelöschten Brand, worauf die Bewohner anschließend wieder in die Räume zurückkehren konnten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell