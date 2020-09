Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen/ Wyhlen: Unfall mit drei leicht Verletzten und hohem Sachschaden

Mit ihrem VW Up befuhr am Samstag, 19.09.2020, gegen 13.50 Uhr, eine 29 Jahre alte Frau mit ihren drei Kindern die B 34 durch Wyhlen in Richtung Grenzach. Als sie ein am Straßenrand fahrendes Fahrrad überholte, fuhr sie nicht unmittelbar nach dem Überholvorgang wieder auf die rechte Seite. Zeitgleich kam ihr ein Tesla entgegen, mit dem sie daraufhin kollidierte. Im VW wurde ein Kind leicht verletzt. Von den drei Personen im Tesla verletzte sich der 19 Jahre alte Fahrer und der 16 Jahre alte Beifahrer. Am VW entstand Sachschaden in Höhe von 7500 Euro, am Tesla 10000 Euro.

