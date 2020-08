Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Hütte in Brand gesteckt? Zeugen gesucht

Rastatt (ots)

Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei eilten am späten Mittwochabend in die Finkenstraße, nachdem Anwohner den Brand einer dortigen Hütte gemeldet hatten. Gegen 23:25 Uhr wurde das Feuer entdeckt, das sich beim Eintreffen der Einsatzkräfte auf der Gebäuderückseite bereits bis in Teile des Dachstuhls ausgebreitet hatte. Die Feuerwehr Rastatt, die mit vier Fahrzeugen und rund 16 Wehrleuten im Einsatz war, konnte den Brand rasch unter Kontrolle bringen. Derzeit muss von einer Brandstiftung ausgegangen werden, weshalb die Beamten des Polizeireviers Rastatt noch in der Nacht ein Ermittlungsverfahren einleiteten und nun Zeugen unter der Telefonnummer 07222 761-0 um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen rund um das Brandgeschehen bitten.

/rs

