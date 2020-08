Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Auf dem Nachhauseweg beraubt

Kehl (ots)

Wegen eines Raubes am Mittwochnachmittag in der Kehler Innenstadt hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Gegen 13 Uhr soll ein noch Unbekannter einen 76 Jahre alten Mann bereits in der Kinzigstraße angesprochen und um Geld gebeten haben. Nachdem das Gesuch durch den Senior abgelehnt wurde, folgte der Tatverdächtige ihm über die Marktstraße weiter bis in die Blumenstraße und fragte wohl fortlaufend nach Geld. In der Blumenstraße angekommen, soll der Mann sein Opfer schließlich gegen eine Hauswand gedrückt und ihm den Geldbeutel entwendet haben. Durch eine Zeugin gestört, flüchtete der etwa 20 Jahre alte Mann. Darüber hinaus wurde er als etwa 1,80 Meter groß, mit schwarzen kurzen Haaren und dunklem Teint beschrieben. Zur Tatzeit trug er ein weißes T-Shirt und eine schwarze Hose. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder der gesuchten Person geben können, wenden sich bitte an das Hinweistelefon: 0781 21-2820 der Kriminalpolizei.

