Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Niederschopfheim - Mit Quad schwer verunfallt

Niederschopfheim (ots)

Zu einem Unfall mit einem Schwerverletzen kam es am späten Mittwochabend in Niederschopfheim. Gegen 23:10 Uhr war der Fahrer eines Quads die Alte Landstraße entlang gefahren und kollidierte mit einem am Fahrbahnrand geparkten BMW. Dadurch wurde der Quad-Fahrer von seinem Fahrzeug geschleudert, bevor er auf der Straße zum Liegen kam. Durch Zeugen wurde der Mann bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes versorgt. Mit lebensgefährlichen Verletzungen wurde er zur weiteren Behandlung in ein Klinikum gebracht. Ob Alkoholkonsum unfallursächlich war, soll die Analyse einer entnommenen Blutprobe ergeben. An dem Quad und dem geparkten BMW entstand ein Sachschaden von rund 8.000 Euro.

