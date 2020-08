Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinmünster - Zusammenstoß am Geburtstag

Rheinmünster (ots)

Seinen Geburtstag hatte sich ein Autofahrer am Mittwoch wohl anders vorgestellt. Der Endzwanziger steuerte seinen Wagen auf der L75 von Hügelsheim nach Stollhofen. Zeitgleich lenkte auch eine 37-Jährige ihren Ford gegen 12.30 Uhr auf der L75 von Stollhofen kommend in Richtung Söllingen. Beim Abbiegen nach links hat die Ford-Fahrerin den bevorrechtigten Pkw-Fahrer offenbar übersehen und so eine Kollision verursacht. Beide Fahrzeugführer zogen sich nach bisherigen Erkenntnissen leichte Verletzungen zu. Der Mann wurde zur weiteren Behandlung in ein Klinikum gebracht. Aufgrund des Verkehrsunfalls waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der gesamte Schaden wird auf einen Betrag von rund 10.000 Euro geschätzt. Die Feuerwehr Rheinmünster und eine Spezialfirma mussten zusätzlich anrücken, um die Fahrbahn von den ausgelaufenen Betriebsstoffen zu reinigen. /jh

