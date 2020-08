Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hornberg - Hubschrauberrettung nach Arbeitsunfall

Hornberg (ots)

Nach einem Arbeitsunfall in einem Wald nordöstlich von Hornberg, musste am Mittwochnachmittag ein Verletzter mit Rettungshubschrauber und Seilwinde gerettet werden. Gegen 13:45 Uhr kam es bei Baumfällarbeiten in einer Steillage zu dem Unfall, bei dem nach bisherigen Erkenntnissen ein Mittsiebziger ohne Fremdes zutun verletzt wurde. Der Mann war als Waldbesitzer dabei, eine rund 30 Meter hohe Tanne zu fällen. Beim Sturz derselbigen wurde er jedoch von absplitternden Teilen getroffen und im Bereich der Beine und der Schulter getroffen. Zur Rettung des Verletzten waren die Feuerwehr Hornberg und die Bergwacht im Einsatz. Durch die Seilwinde eines angeforderten Rettungshubschraubers konnte der Mann an Bord des Hubschraubers gebracht und weiterer medizinischer Versorgung zugeführt werden.

