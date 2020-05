POL-VER: Pressemeldung für den 21.5.2020

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Pkw verliert Anhänger

Landkreis Verden, Blender, 20.5.2020, 16,28 Uhr

Ein 26-jähriger Fahrzeugführer befuhr mit seinem Pkw und Sportbootanhänger die Landstraße von Verden in Richtung Blender. Aus nicht bekannten Gründen löste sich plötzlich die abnehmbare Anhängerkupplung. Der Anhänger rutschte über die Fahrbahn in den Seitenraum. Trailer, Boot und Seitenschutzplanke wurden leicht beschädigt. Schaden ca. 500 Euro. Verletzt wurde niemand.

Verkehrsunfall mit Reh

Landkreis Verden, Kirchlinteln, 21.5.2020, 01.05 Uhr

In der Nacht zum Donnerstag befuhr ein 19-jähriger mit seinem Pkw den Brammer Weg in Richtung Deelsen, als plötzlich ein Reh über die Fahrbahn lief. Das Fahrzeug stieß mit dem Reh zusammen, kam von der Fahrbahn ab und blieb im Seitenraum stehen. Bei dem Unfall wurden die beiden 20- und 26-jährigen Mitfahrer leicht verletzt. Der Fahrer blieb unverletzt. Sachschaden am Fahrzeug ca. 15.000 Euro

Aufmerksame Zeugin beobachtet Unfall

Ottersberg, 20.05.2020, 20:02 Uhr

Einem aufmerksamen Zeugen hat eine Rotenburgerin zu verdanken, dass sie nicht auf einem Unfallschaden an ihrem Auto sitzen bleibt. Der Zeuge konnte beobachten, wie ein 75 Jahre alter Ottersberger mit seinem Mitsubishi beim Ausparken den Volkswagen der Rotenburgerin touchierte und sich anschließend entfernte. Die vom Zeugen informierte Achimer Polizei konnte dank der guten Beschreibung den verantwortlichen Fahrzeugführer und sein Fahrzeug feststellen. Es wurden Ermittlungen wegen einer Unfallflucht eingeleitet.

Fahrradfahrer versucht zu flüchten

Thedinghausen, 21.05.2020, 02:40 Uhr

Nicht schlechten staunten Beamte der Polizei Achim, als sie auf eine Gruppe junger Männer stieß, die sich beim Anblick des Streifenwagens auf ihre Fahrräder schwang und davonfuhr. Den richtigen Riecher bewiesen die Beamten dann, als sie die Verfolgung zumindest eines der Männer aufnahmen. Hierbei handelte es sich um einen 18 Jahre alten Emtinghausener. Grund für seine Flucht dürfte der Inhalt seines Rucksacks gewesen sein. In diesem konnten die Beamten eine größere Menge Drogen feststellen.

Ohne Führerschein, dafür mit Drogen unterwegs

Achim, 21.05.2020, 22:15 Uhr

Bei der Kontrolle eines 23-jährigen Rollerfahrers stellten Beamte der Polizei Achim fest, dass dieser keinen gültigen Führerschein vorlegen konnte. Zu allem Überfluss konnten die Beamten bei ihm jedoch eine geringe Menge Drogen feststellen. Die Weiterfahrt musste zwangsläufig untersagt werden und die Drogen wurden sichergestellt.

Bargeld erbeutet

Ottersberg, 20.05.2020, 18:00-22:00 Uhr

Unbekannte Täter verschafften sich im Mühlenweg in Ottersberg Zugang zu einem Wohnhaus und entwendeten dort u.a. Bargeld der Bewohnerin. Anschließend entkamen sie unerkannt. Zeugen, denen im Laufe des Tages Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

