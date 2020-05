Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

Radlader unbefugt benutzt

Riede/Syke. Von einer Baustelle am Okeler Damm (L333) in Riede hat ein unbekannter Täter in der Nacht auf Dienstag einen Radlader entwendet. Unklar ist, wie die Arbeitsmaschine gestartet wurde. Die illegale Ausfahrt des Unbekannten führte bis ins mehrere Kilometer entfernte Okel (Stadtteil Syke), wo der Täter mit dem Radlader ein Verkehrszeichen überfuhr und letztlich gegen zwei Bäume prallte. Der Gesamtschaden an Schild, Baum und Radlader beträgt rund 15.000 Euro. Der Fahrer flüchtete anschließend unerkannt vom Unfallort. Die Polizeistation Thedinghausen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen unter Telefon 04204/402 um Hinweise.

Auto übersehen

Oyten. Hoher Sachschaden entstand am Dienstag kurz vor 7 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Großen Straße (L168). Ein 51-jähriger Fahrer eines Klein-Lkw wollte von der Bassener Dorfstraße nach links auf die Große Straße einbiegen. Dabei übersah er eine 31-jährige Ford-Fahrerin, die bevorrechtigt von links herannahte. Es kam zum Zusammenstoß der zwei Fahrzeuge, wodurch der Ford gegen einen stehenden Lilienbus geschleudert wurde. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden an Lkw, Pkw und Bus beträgt rund 13.000 Euro.

Auffahrunfall: Frau verletzt

Achim. Bei einem Auffahrunfall auf der Bremer Straße (L158) wurde am Dienstag gegen 17 Uhr eine Frau verletzt. Die 22-jährige Seat-Fahrerin bremste zu spät und fuhr auf der Bremer Straße auf einen vor ihr verkehrsbedingt haltenden Kleintransporter auf, in dem ein 48-jähriger Mann am Steuer saß. Während die Frau im Kleinwagen leichte Verletzungen davontrug, blieb der Mann im Transporter unverletzt. Der Schaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf rund 7000 Euro.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Cannabis und Messer gefunden

Osterholz-Scharmbeck. Bei einer Verkehrskontrolle auf der Findorffstraße fanden Beamte der Polizei Osterholz am Dienstagnachmittag bei den 27 und 28 Jahre alten Pkw-Insassen eine geringe Menge Cannabis sowie ein griffbereites Einhandmesser. Sowohl die Drogen als auch das Messer wurden daraufhin sichergestellt. Gegen die beiden jungen Männer leiteten die Beamten Strafverfahren nach dem Betäubungsmittelgesetz und dem Waffengesetz ein.

Reifen im Graben entsorgt

Schwanewede. In einem Straßengraben am Brucher Landweg haben unbekannte Täter in der Nacht auf Dienstag 13 Autoreifen entsorgt. Hinweise auf die Umweltfrevel liegen nicht vor. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 04209/914690 bei der Polizeistation Schwanewede zu melden.

Auto beschädigt und geflohen

Osterholz-Scharmbeck. Ein unbekannter Lkw-Fahrer hat am Dienstag zwischen 12 und 13:30 Uhr einen VW beschädigt, der an der Straße Auf der Horst abgestellt war. Durch die Kollision wurde der Kleinwagen massiv beschädigt. Der Unfallfahrer kümmerte sich nicht weiter um den Vorfall und beging Unfallflucht. Zeugen haben noch gesehen, dass der Lkw blau, teilweise auch rot gewesen sein soll. Weitere Details liegen derzeit nicht vor. Hinweise möglicher weiterer Zeugen nimmt die Polizei Osterholz unter Telefon 04791/3070 entgegen.

Autofahrer erfasst Radfahrerin

Schwanewede Eine 17-jährige Radfahrerin ist am Dienstag gegen 16 Uhr auf der Straße Borchshöhe von einem Autofahrer erfasst und leicht verletzt worden. Die Jugendliche wollte nach links abbiegen, gleichzeitig wurde sie von einem 27-jährigen Fahrer eines Hyundais überholt. Durch die folgende Kollision wurde die Radfahrerin auf den Boden geschleudert. Der Gesamtschaden beträgt rund 1500 Euro. Gegen den Autofahrer ermittelt die Polizei nun wegen fahrlässiger Körperverletzung.

