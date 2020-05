Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Asbest illegal im Wald entsorgt

Bild-Infos

Download

Landkreis Verden (ots)

Verden. Ein Zeuge hat am Montagabend gegen 20 Uhr beobachtet, wie zwei Personen aus einem weißen Transporter heraus Asbestplatten und -rohre im Stadtwald entsorgten. Der Kastenwagen wurde nahe der Straße Am Stadtwald gesehen und trug eine hellrote oder neonfarbene Aufschrift am Heck. Weitere Hinweise zu den Straftätern liegen derzeit nicht vor. Eine Fachfirma musste beauftragt werden, um das krebserregende Material zu entsorgen. Die Polizei Verden hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, sich unter Telefon 04231/8060 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Helge Cassens

Telefon: 04231/806-107

www.polizei-verden-osterholz.de

www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ

www.facebook.com/polizei.verden.osterholz.hc

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell