POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

S-Pedelec-Fahrer stürzte Achim/Bollen. Auf der Bollener Dorfstraße ist am Sonntagvormittag ein Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Der Mann aus Bremen war hier gegen 11 Uhr mit einem S-Pedelec, also einem Elektrorad, das bis 45 km/h durch einen Motor unterstützt wird, unterwegs, als er aus unbekannten Gründen stürzte. Nach dem Sturz war der Mann bei Bewusstsein, konnte sich aber an das Unfallgeschehen nicht erinnern. Er wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 04202/9960 bei der Polizei Achim zu melden.

Unklarer Unfallhergang

Oyten. Nach einem Verkehrsunfall mit unklarem Hergang auf der Bergstraße am Sonntag gegen 16:30 Uhr sucht die Polizei Achim nach Zeugen des Vorfalls. Ein 23-jähriger Opel-Fahrer war hier auf einen VW aufgefahren, hinter dessen Lenker ein 32-jähriger Mann saß. Bei der Kollision wurde niemand verletzt, es entstand jedoch Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro. Unklar ist, ob der Opel-Fahrer unachtsam war oder ob der VW-Fahrer grundlos stark abbremste. Zeugen des Unfall werden gebeten, sich bei der Polizei Achim unter Telefon 04202/9960 zu melden.

Grillkohle verursacht Feuer

Verden. Eine unsachgemäße Entsorgung von Grillkohle führte am Sonntagnachmittag zu einem Feuerwehreinsatz an der Lindhooper Straße. Ein Anwohner hatte nach dem Grillen die Kohle in einen Komposthaufen geworfen, der daraufhin in Brand geriet. Das Feuer ging anschließend auf einen Schuppen über, der aufgrund der zügig alarmierten und einschreitenden Feuerwehr glücklicherweise nur leicht beschädigt wurde. Es blieb bei geringem Sachschaden.

Eingeschlagene Scheibe

Achim. Unbekannte Täter haben am vergangenen Wochenende eine Fensterscheibe der Liesel Anspacher Schule an der Waldenburger Straße eingeschlagen. Außerdem wurde ein Zaun beschädigt. Die Schäden wurden am Sonntagmittag entdeckt. Hinweise zu den möglichen Verursachern nimmt die Polizei Achim unter Telefon 04202/9960 entgegen.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Einbrecher im Baumarkt

Ritterhude/Ihlpohl. Am Sonntagabend, vermutlich kurz vor Mitternacht, sind unbekannte Täter in den Baumarkt an der Otto-Hahn-Straße eingebrochen. Offenbar versuchten die Diebe anschließend, diverse Elektrogeräte aus dem Markt abzutransportieren. Einige Maschinen und Geräte standen im Außenbereich bereits bereit, wurden jedoch nicht antransportiert. Unklar ist, ob die Täter gestört wurden und ob sie überhaupt Beute machten oder ohne Diebesgut flüchteten. Die Polizei Osterholz hat die Ermittlungen wegen schweren Diebstahls aufgenommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 04791/3070 zu melden.

