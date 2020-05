Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz, Sonntag, 17.05.2020

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

Landkreis Verden Motorradfahrer schwer verletzt, Unfallflucht auf Supermarktparkplatz, Baucontainer aufgebrochen

Motorradfahrer schwer verletzt Emtinghausen. Am Samstag um 14:40 Uhr befährt ein 59jähriger Motorradfahrer aus Syke die Landesstraße 354 aus Emtinghausen kommend in Richtung Bahlum. An der Kreuzung zum Waldweg beabsichtigt die ihm entgegenkommende 32jährige PKW-Fahrerin nach links in diesen einzubiegen. Sie übersieht hierbei den Motorradfahrer und es kommt zum unverzögerten Zusammenstoß. Der Motorradfahrer wird hierbei in den Grünstreifen geschleudert und wird schwerverletzt mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus verbracht. Die PKW-Fahrerin bleibt unverletzt. Es entsteht ein Sachschaden von etwa 15.000 Euro. Für die Unfallaufnahme wurde die L354 in Höhe der Unfallörtlichkeit für ca. 1,5 Stunden voll gesperrt.

Unfallflucht auf Supermarktparkplatz Achim. Bereits am vergangenen Mittwoch, dem 13.05.2020, in der Zeit von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr kam es auf dem Parkplatz des EDEKA-Marktes an der Bierdener Kämpe in Achim zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei touchierte ein Fahrzeugführer die Fahrerseite des auf dem Parkplatz in einer Parklücke abgestellten PKW und beschädigte hierbei beide Fahrzeugtüren. Anschließend entfernte sich der unbekannte Fahrzeugführer unerkannt in unbekannte Richtung. Es entstand ein Sachschaden von ca. 2500 Euro. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Achim unter der Rufnummer 04202/996-0 zu melden.

Baucontainer aufgebrochen Verden. In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde im Deelsener Weg, Ecke Am Brink" im Baustellenbereich ein Baucontainer aufgebrochen. Zeugen die Hinweise auf die mögliche Täter machen können oder sonstige verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Verden unter der Tel.: 04231/8060 zu melden.

Landkreis Osterholz

Verkehrsunfall mit Leichtverletzten/Fahren ohne Fahrerlaubnis Schwanewede/Bremen. Ein 18-jähriger Fahranfänger aus Brake ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 01:25 Uhr mit seinem Krad in Bremen, unmittelbar im Grenzbereich zu Schwanewede, auf der Schwaneweder Straße verunfallt und hat sich dabei leicht verletzt. Vermutlich auf Grund zu hoher Geschwindigkeit hat der Heranwachsende nach einem Überholmanöver die Kontrolle über sein Motorrad verloren und ist gestürzt. Das Krad war anschließend nicht mehr fahrbereit. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten des Polizeikommissariats Osterholz zudem fest, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Neben einem Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

