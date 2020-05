POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

LANDKREIS VERDEN

Pferdeanhänger gestohlen

Ottersberg/Quelkhorn. Von einer Weide am Kambrucher Weg haben unbekannte Täter einen Pferdeanhänger gestohlen. Der Verlust des Anhängers mit Planenverdeck der Marke Joker Marquardt fiel am Mittwoch auf, der Diebstahl kann allerdings schon in den Wochen zuvor begangen worden sein. Mögliche Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 04202/9960 bei der Polizei Achim zu melden.

Versuchter Einbruch in Kindergarten

Ottersberg. Ein abschließbarer Fenstergriff hat in der Nacht auf Donnerstag erfolgreich verhindert, dass ein Einbrecher in den Kindergarten am Kirchplatz eindringen konnte. Der unbekannte Täter hatte einen Gullydeckel in eine Fensterscheibe geworfen und anschließend versucht, durch das Loch das Fenster zu entriegeln. Weil der Fenstergriff abgeschlossen war, ließ der Täter von seinem Handeln ab und floh ohne Beute vom Tatort. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 04202/9960 bei der Polizei Achim zu melden.

Wohnwagen aufgebrochen

Achim. Unbekannte Täter haben am Donnerstagnachmittag am Bruchweg einen Wohnwagen aufgehebelt und diesen nach Wertgegenständen durchsucht. Ob sie tatsächlich Beute machten, ist bislang unklar. Einiges an Diebesgut wurde nach der Tat im Nahbereich des Tatortes aufgefunden. Die Polizei Achim hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nehmen die Beamten unter Telefon 04202/9960 entgegen.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Derzeit liegen keine Meldungen vor.

