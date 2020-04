Polizei Gütersloh

POL-GT: Handyklau am Bahnhof - Vier Täter festgestellt

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Am Dienstagabend (21.04., 21.00 Uhr) entrissen vier Täter einem 19-Jährigen in der Bahnhofshalle in Gütersloh das Handy und rannten davon.

Die kurz darauf verständigten Polizeibeamten konnten noch vor dem Bahnhofsgebäude die vier 12, 13 und 15 Jahre alten Tatverdächtigen feststellen und überprüfen. Gegen die vier Jungen aus Gütersloh, Bielefeld und Dortmund wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Das gestohlene Handy konnte bei einer anschließenden Nachschau auf dem Bahnsteig wieder aufgefunden werden.

Die vier Tatverdächtigen wurden nach Abschluss der Maßnahmen an die Erziehungsberechtigten übergeben.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh

Pressestelle Polizei Gütersloh

Telefon: 05241 869 0

E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de

Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell