Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Zeugen gesucht - Verkehrsunfall im Bereich Rheinuferstraße/Hemshofstraße

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstag (03.12.2019), gegen 8 Uhr, kam es in der Kreuzung zwischen Rheinuferstraße und Hemshofstraße zu einem Unfall zwischen einem 38-jährigen Fahrradfahrer und einem 62-jährigen Autofahrer. Der Fahrradfahrer wurde durch den Zusammenstoß am Bein verletzt und musste in eine Klinik gebracht werden. Da die Schilderungen zum Unfallhergang widersprüchlich sind, sucht die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 dringend Zeugen.

Wer war am 03.12.2019 gegen 8 Uhr im Bereich Rheinuferstraße/Hemshofstraße und kann Angaben zum Unfall machen? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de zu melden.

