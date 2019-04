Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein - Polizei suchte schwarzen BMW

Warstein (ots)

Heute wurde bekannt, dass im Bereich Warstein / Rüthen Personen den Bürgern Dienstleistungen, zum Beispiel Steinreinigungen, in betrügerischer Weise anbieten und hierbei den Eindruck einer örtlichen Firma erwecken möchten. Diese Arbeiten werden dann teilweise zu stark überhöhten Preisen abgerechnet. Im Rahmen der Arbeiten könnte es auch zu Diebstahlshandlungen kommen. Aktuell sind diese Personen in einem schwarzen BMW mit Soester Kennzeichen unterwegs. Sofern Arbeiten in diesem Bereich angeboten werden rät die Polizei sofort unter der Telefonnummer 110 anzurufen. Sofern es gefahrlos möglich ist, sollten sich Zeugen das Autokennzeichen des schwarzen BMW notieren und der Polizei mitteilen. (reh)

