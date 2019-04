Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Einbruch in Zahnarztpraxis

Lippstadt (ots)

Ein unbekannter Täter gelangte in der Zeit zwischen Donnerstagabend, 19.15 Uhr und Freitagmorgen, 7.30 Uhr in ein Mehrparteienhaus am Nordbahnhof in Lippstadt. Um in die dortige Arztpraxis zu gelangen versuchte er erst eine Tür zum dortigen Labor aufzuhebeln. Anschließend manipulierte er das Türschloss der Eingangstür zu den Praxisräumen so, dass er hineinkam. Im Inneren wurden Schränke und Schubladen geöffnet. Aus den Räumen entwendete er nach bisherigen Erkenntnisstand Bargeld und medizintechnisches Gerät. Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Rufnummer 02941-91000 zu melden. (reh)

