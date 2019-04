POL-SO: Soest - Versuchter Raub auf dem Bahnhofsvorplatz

Kreispolizeibehörde Soest

Mit starken Polizeikräften wurde am Donnerstagabend ein Polizeieinsatz auf dem Bahnhofsvorplatz in Soest bearbeitet. Gegen zirka 21.30 Uhr lief ein 20-jähriger, alkoholisierter Mann vom Möhnesee hinter einem 65-jährigen Soester hinterher. Der Soester wurde von dem Mann belästigt. Weiterhin schlug der 20-Jährige dem Soester mehrfach mit der Faust gegen den Hinterkopf. Er blieb hierdurch jedoch unverletzt. Der Soester suchte daraufhin Schutz in einem dort wartenden Bus. Ein 22-jähriger Lippstädter, der an dem Bus wartete, kam dann dem Mann zu Hilfe. Er erklärte dem 20-Jährigen, dass er das lassen solle, da er ansonsten die Polizei rufen werde. Nun holte er sein Handy heraus, um das Telefonat führen zu können. Er wurde jetzt von einem 27 und 32-jährigen Mann vom Möhnesee attackiert, die offensichtlich diese Gelegenheit ausnutzen wollten. Der 27-Jährige versuchte dem Lippstädter mit einer Flasche auf den Kopf zu schlagen, traf jedoch lediglich dessen Schulter. Der 32-Jährige versuchte hierbei das Handy des Lippstädters zu entwenden. Hierbei wurde das Handydisplay beschädigt. Der Lippstädter flüchtete nun mit seinem beschädigten Handy über den Vorplatz, wobei der 27-Jährige noch die Flasche hinter ihm herwarf, ihn hierbei jedoch nicht traf. Der 32-Jährige und 27-Jährige man vom Möhnesee wurden daraufhin wegen versuchten Raub durch die Polizeibeamten vorläufig festgenommen. Der angetrunkene 27-Jährige hatte einen Atemalkoholwert von 0,96 Promille und der 32-Jährige einen Wert von 1,36 Promille. Sie blieben über Nacht im Gewahrsam der Polizei. Sie werden am Folgetag noch durch die Kriminalpolizei vernommen. Sie werden sich nun unter anderem wegen versuchten, schweren Raub verantworten müssen. Der 20-Jährige Soester wurde ebenfalls mit zur Wache genommen. Er beleidigte die eingesetzten Polizeibeamten fortwährend und bespuckte sie. Ihm wurde anschließend eine Blutprobe entnommen. Er verblieb bis zur Ausnüchterung im Gewahrsam. Er muss sich nun wegen Körperverletzung, Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verantworten. Erst in der letzten Woche hatte er bereits Bekanntschaft mit der Polizei wegen mehrerer Diebstähle aus Kraftfahrzeugen und einem Fahrraddiebstahl gemacht. (reh)

