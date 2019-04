Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Einbruch in Imbissstand

Lippstadt (ots)

Ein Handy und zwei Flaschen Cola sind die Beute eines unbekannten Einbrechers in einem Grillhähnchenwagen an der Planckstraße. In der Zeit zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen stieg der Täter über das Dach in den Grillwagen ein und entwendete die Gegenstände. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen sich unter der Rufnummer 02941-91000 zu melden. (reh)

