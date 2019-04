Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Welver - Brand am Hellweg

Welver (ots)

Schätzungsweise 7.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Brandes in einem Haus am Hellweg in Dinker am heutigen Tage gegen 9.40 Uhr. Durch den Brand wurden das Zimmermobiliar und eine Tür in Mitleidenschaft gezogen. Nach ersten Erkenntnissen der Kriminalpolizei handelt es sich vermutlich um einen technischen Defekt. (reh)

