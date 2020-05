Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Nachtrag zur Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz ++ Frau bespuckt andere Kundinnen vor einem Geschäft ++ Unbekannte zerstören Glasscheibe am Bahnhof

Verden und Osterholz-Scharmbeck (ots)

Frau bespuckt andere Kundinnen vor einem Geschäft

Verden. Zeugen sucht die Polizei nach einem Vorfall in der Verdener Innenstadt am Mittwochvormittag gegen 10:30 Uhr. Eine bislang unbekannte Frau hielt sich in einem Drogeriegeschäft nicht an die bestehenden Hygienevorschriften wie beispielsweise das dauerhafte Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes. Als sie daraufhin von zwei Frauen angesprochen wurde, beleidigte sie diese. Nach derzeitigen Erkenntnissen bespuckte sie anschließend vor dem Geschäft die beiden Frauen sowie eine weitere Frau. Im Anschluss entfernte sich die Unbekannte mit einem blauen Damenrad. Außerdem trug sie eine grüne Einkaufstasche bei sich. Die Polizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen.

Mögliche Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben oder Hinweise zu der Frau geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04231-8060 bei der Polizei in Verden zu melden.

Unbekannte zerstören Glasscheibe am Bahnhof

Osterholz-Scharmbeck. Ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung leitete die Polizei am Mittwoch ein. Nach derzeitigen Erkenntnissen zerstörten bislang unbekannte Täter zwischen Dienstag und dem frühen Mittwochmorgen eine Glasscheibe im Bereich der Fahrradständer am Bahnhof in Osterholz-Scharmbeck. Der Schaden dürfte sich auf rund 1500 Euro belaufen.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die verdächtige Umstände oder Personen wahrgenommen haben, und bittet diese, sich unter der Rufnummer 04791-3070 bei der Polizei in Osterholz-Scharmbeck zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Sarah Humbach

Telefon: 04231/806-104

www.polizei-verden-osterholz.de

www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ

www.facebook.com/polizei.verden.osterholz.hc

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell