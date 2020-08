Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Brandalarm sorgt für Feuerwehreinsatz

Lahr (ots)

Das Auslösen der Brandmeldeanlage beim Max-Planck-Gymnasium in Lahr sorgte am Dienstagnachmittag für einen Feuerwehr- und Polizeieinsatz in der Max-Planck-Straße. Ursache hierfür war eine Rauchentwicklung, die gegen 15:45 Uhr durch Schweißarbeiten auf dem dortigen Flachdach entstand. Da bei der Durchführung der Arbeiten möglicherweise gegen Sicherheitsvorschriften verstoßen wurde, sind inzwischen Ermittlungen durch die zuständige Behörde aufgenommen. Zu einem Sachschaden oder verletzten Personen kam es glücklicherweise nicht.

