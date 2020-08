Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Oberbeuern - Zigarettenautomat im Visier

Baden-Baden (ots)

Bislang Unbekannte machten sich am Samstagmorgen, zwischen 7 Uhr und 8 Uhr an einem einen Zigarettenautomaten zu schaffen. Die mutmaßlichen Langfinger versuchten mithilfe eines Trennschleifers einen mit Zigaretten befüllten Automaten in der Beuerner Straße zu öffnen. Den Strom hierfür haben sie offenbar aus einem nahegelegenen Schopf bezogen. Vor Ort konnte die genutzte Kabeltrommel sichergestellt werden. Die Tat wurde aus bisher unbekannten Gründen abgebrochen. Die Gauner ergriffen ohne Beute die Flucht. Die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden haben die Ermittlungen eingeleitet. Wer verdächtige Beobachtungen in Verbindung mit dem versuchten Diebstahl gemacht hat, wird gebeten sich unter der Telefonnummer: 07221 680-0 zu melden.

/jh

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell