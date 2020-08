Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Wolfach - Grabschmuck gestohlen, Polizei bittet um Hinweise

Wolfach (ots)

Nach einer Anzeigenerstattung am heutigen Mittwochvormittag haben die Beamten des Polizeipostens Wolfach Ermittlungen wegen Störung der Totenruhe eingeleitet und bitten in diesem Zusammenhang um sachdienliche Hinweise. Bereits zwischen dem 28. Juli und 30. Juli wurde an einem Grab des Wolfacher Friedhofs ein blau lackierter Metallschmetterling abgetrennt und gestohlen. Der fest mit einem Metallbolzen an einem Stein befestigte Grabschmuck muss mit einem elektrischen Gerät, möglicherweise mit einem Trennschleifer, gelöst worden sein. Der Schmetterling ist circa zwölf mal zehn Zentimeter groß. Hinweise zu dem bislang unbekannten Grabschänder nehmen die Ermittler des Polizeipostens Wolfach unter der Telefonnummer: 07834 8357-0 entgegen.

/wo

