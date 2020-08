Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Unschöne Begegnung

Achern (ots)

Eine 35 Jahre alter Mann ist am späten Dienstagnachmittag bei einem Toilettengang mit seinem Kleinkind von einer 37 Jahre alten Frau zunächst verbal und dann auch körperlich angegangen worden. Die mutmaßlich psychisch auffällige Frau soll den 35-Jährigen gegen 17 Uhr unmissverständlich zum Verlassen der öffentlichen Toilettenanlage "Am Stadtgarten" aufgefordert haben. Im Zuge des entstandenen Streitgesprächs soll die Frau den Mittdreißiger nicht nur beleidigt, sondern ihm überdies auch Kratzer am Arm zugefügt haben. Die hinzugerufenen Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch haben Ermittlungen wegen Körperverletzung und Beleidigung eingeleitet.

