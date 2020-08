Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Durmersheim, B 36 - Bundesstraße nach Frontalzusammenstoß mehrere Stunden gesperrt

Durmersheim (ots)

Ein Frontalzusammenstoß hat am Dienstagabend auf der B 36 zwischen Durmersheim und Rheinstetten zu zwei Schwerverletzten und insgesamt 55.000 Euro Sachschaden geführt. Die Bundestraße war während der Unfallaufnahme und zur Reinigung des großen Trümmerfeldes über drei Stunden bis kurz vor Mitternacht gesperrt. Nach bisherigen Erkenntnisse war ein in Richtung Rheinstetten fahrender 32 Jahre alter Audi-Lenker gegen 21:30 Uhr aus noch unbekannter Ursache auf die Gegenfahrspur geraten und dort mit dem BMW einer 21-Jährigen zusammengeprallt. Der Audi wurde durch die Kollision abgewiesen, hat sich in der Folge überschlagen und kam an einer Böschung zum Stehen. Der BMW hat sich durch den heftigen Zusammenstoß um die eigene Achse gedreht und kam ebenfalls an der Böschung zum Stillstand. Die 21-Jährige wurde durch Ersthelfer aus ihrem stark beschädigte Wagen befreit und wurde bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes von ihnen betreut. Die beiden schwerverletzten Fahrer wurden mit einem Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Einsatzkräfte der Feuerwehr Durmersheim unterstützten die Maßnahmen an der Unfallstelle.

