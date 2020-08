Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt, Wintersdorf - Zeugen nach Sachbeschädigungen gesucht

Rastatt (ots)

Bereits in der Nacht von Donnerstag auf Freitag vergangener Woche (30./31.07.) soll es in Wintersdorf zu mehreren Sachbeschädigungen an geparkten Autos gekommen sein. An fünf Fahrzeugen, die im Bereich Heizenau, Inselstraße, Salmstraße geparkt waren, wurden die Reifen durch Einstiche beschädigt. Zeugen, wie auch weitere geschädigte Fahrzeugbesitzer, wenden sich mit ihren Hinweisen unter der Telefonnummer 07229 2273 an die Ermittler des Polizeipostens Iffezheim.

