Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ötigheim - Zu Ausweichmanöver genötigt, gibt es Zeugen?

Ötigheim (ots)

Die Beamten des Polizeireviers Rastatt haben nach einer mutmaßlichen Unfallflucht am späten Montagabend die Ermittlungen aufgenommen. Laut Schilderung eines 22-jährigen Hyundai-Fahrers sei ihm an der Einmündung der K 3740 zur K 3718 aus Richtung Steinmauern ein bislang unbekanntes Auto auf seiner Fahrspur entgegengekommen. Der im Anschluss geflüchtete Autofahrer sei hierbei entgegen der aufgestellten Verkehrszeichen links an der dortigen Verkehrsinsel in Richtung Ötigheim vorbeigefahren und habe den 22-Jährigen kurz nach 23:30 Uhr zu einem Ausweichmanöver genötigt. Der Hyundai-Lenker habe durch die abrupte Lenkbewegung seinen Wagen übersteuert und kam erst über der Einmündung und einem Grünstreifen hinweg in einem angrenzenden Waldstück zum Stillstand. Er blieb glücklicherweise unversehrt, während an seinem Fahrzeug ein geschätzter Sachschaden von etwa 8.000 Euro entstanden ist. Darüber hinaus kam es zu einem noch nicht bezifferbaren Flurschaden. Wer Hinweise zu dem in Richtung Ötigheim geflüchteten Autofahrer geben kann, setzt sich bitte unter der Telefonnummer: 07222 761-0 mit den Ermittlern des Polizeireviers Rastatt in Verbindung.

