Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Brand eines abgemeldeten Autos, Zeugen gesucht

Offenburg (ots)

Die Brandursache eines am Montagnachmittag in Flammen stehenden Renault Twingo ist noch unklar und Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Eine mutwillige Entzündung kann nach aktuellen Erkenntnissen nicht ausgeschlossen werden. Anwohner der Burdastraße bemerkten kurz nach 15 Uhr ein dort brennendes Fahrzeug und alarmierten Feuerwehr und Polizei. Die Offenburger Wehrleute waren schnell zur Stelle und konnten den abgemeldeten Wagen ablöschen. Nach derzeitigem Kenntnisstand war der Twingo schon seit längerer Zeit unbewegt in der Burdastraße abgestellt und dürfte bereits vor seinem 'Flammentod' nur noch Schrottwert gehabt haben. Wer im Zusammenhang mit dem Brandgeschehen verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise zu verdächtigen Personen geben kann, wendet sich bitte unter der Rufnummer: 0781 21-2200 an die Ermittler des Polizeireviers Offenburg.

