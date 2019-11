Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Einbrecher auf frischer Tat erwischt

Petersberg (ots)

Am Samstagabend wurde ein Einfamilienhaus in der Hauptstraße von zwei Einbrechern aufgesucht. Diese drangen nach ersten Ermittlungen über die die rückwertige Balkontür ein und durchsuchten das derzeit unbewohnte Haus nach Wertgegenständen. Durch aufmerksame Nachbarn wurde der Hauseigentümer verständigt, der die beiden Täter bei der Tathandlung störte. Die Täter entwendeten eine Bohrmaschine im Wert von ca. 350EUR und flüchteten anschließend mit einem grauen Audi A3 mit französischem Kennzeichen. Hinweise nimmt die Polizei in Waldfischbach-Burgalben unter der Telefonnummer 06333/9270 oder per Mail piwaldfischbach-burgalben@polizei.rlp.de entgegen.

