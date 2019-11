Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zweibrücken - Ladendiebstahl

Zweibrücken (ots)

Am 09.11.19 konnte ein Mann in einem Bekleidungsgeschäft im Outlet-Center auf frischer Tat ertappt werden. Spätere Ermittlungen ergaben, dass dieser bereits mehrere Ladendiebstähle an diesem Tag begangen hatte. Der Gesamtschadenswert beläuft sich auf 512EUR.

