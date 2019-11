Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Fußgänger von Pkw angefahren

Pirmasens (ots)

Am Donnerstag den 07.11.2019, gegen 10:45 Uhr, befuhr ein 66 Jahre alter Pkw-Fahrer mit seinem KIA den Verkehrskreisel am Staffelhof von der Tirolerstraße kommend. Als er den Kreisverkehr an der nächsten Ausfahrt in Richtung Kreisverkehr am Wasserturm verlassen wollte, kollidierte er mit einem 58-jährigen Fußgänger, welcher vom Grünstreifen auf die Fahrbahn trat, um diese zu überqueren. Der Fußgänger wurde leichtverletzt und mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus verbracht. Am Pkw entstand kein Schaden.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell