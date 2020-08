Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau, Bad Rotenfels - Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Gaggenau, Bad Rotenfels (ots)

Nach einer Unfallflucht im Verlauf des Montagvormittags haben die Beamten des Polizeireviers Rastatt die Ermittlungen aufgenommen und bitten in diesem Zusammenhang um Zeugenhinweise. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer hat zwischen 5:35 Uhr und 12:10 Uhr einen auf einem Werksparkplatz in der Draisstraße abgestellten Mazda beschädigt und ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen das Weite gesucht. Zurück blieben einen Sachschaden von etwa 2.000 Euro und weiße Farbantragungen am beschädigten Wagen. Wer Hinweise zu dem nun gesuchten Unfallflüchtigen geben kann, meldet sich bitte unter der Telefonnummer: 07222 761-0 bei den Ermittlern.

