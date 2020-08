Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Beim Abbiegen kollidiert

Lahr (ots)

Am Montag kam es vermutlich aufgrund von Unachtsamkeit in der Raiffeisenstraße zu einer Kollision zwischen einem Autofahrer und einem Kleinkraftrad. Gegen 13.30 Uhr befuhr ein 46-Jähriger die Straße, als er sich scheinbar dazu entschloss links in eine Hofeinfahrt abzubiegen. Ohne auf den rückwärtigen Verkehr zu achten, fuhr der Mini-Fahrer nach links. Zeitgleich war wohl ein 54-Jähriger mit seinem Zweirad dabei, den Autofahrer zu überholen. Während des Überholmanövers kam es zum Zusammenstoß. Der Zweiradfahrer zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Der entstandene Sachschaden wird auf 1.600 Euro geschätzt. /jh

