Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau, Bad Rotenfels - Standgehalten

Gaggenau, Bad Rotenfels (ots)

Ein mutmaßlicher Einbrecher ist am Montag an der Robustheit einer Eingangstür zu einem Mehrfamilienhaus in der Eisenbahnstraße gescheitert und musste seinen Nachhauseweg ohne Beute antreten. Der bislang Unbekannte hatte vergeblich versucht, sich mit einem Hebelwerkzeug Zutritt in das Gebäude zu verschaffen und hinterließ an Tür und Türrahmen entsprechende Spuren. Die Beamten des Polizeireviers Gaggenau haben die Ermittlungen aufgenommen.

