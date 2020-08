Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ottersweier, A 5 - In die Mittelleitplanke geprallt, schwer verletzt

Ottersweier, A 5 (ots)

Ein 23 Jahre alter Mercedes-Fahrer ist am Montagabend zwischen den Anschlussstellen Achern und Bühl auf der regennassen Fahrbahn ins Schleudern geraten und prallte in der Folge gegen die Mittelleitplanke. Der junge Mann trug hierbei schwere Verletzungen davon und musste mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Weshalb der 23-Jährige kurz nach 18:30 Uhr die Kontrolle über seinen Wagen verloren hat, ist indes noch unklar. Die linke Fahrspur war zur Unfallaufnahme und für Abschleppmaßnahmen eine gute Stunde gesperrt. Infolgedessen hat sich ein Rückstau gebildet. Über die Höhe des entstandenen Sachschadens liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor.

