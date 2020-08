Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Loffenau - Polizei erbittet Hinweise nach Vandalismus

Loffenau (ots)

Wie den Beamten des Polizeipostens Gernsbach am Montag schriftlich zur Anzeige gebracht wurde, haben bislang unbekannte Vandalen von Donnerstag auf Freitag die Wassertretstelle im Gewann "Löchle / Holzwiesen" mutwillig beschädigt und vermüllt. Hierbei wurden die Steinränder und die Platten der Tretstelle herausgebrochen und in das Tretbecken geworfen. Ferner wurde das Umfeld der Wassertretstelle mittels Müll, Flaschen und Grillutensilien verunreinigt. Der verursachte Sachschaden beziffert sich auf schätzungsweise 800 Euro. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise zu verdächtigen Personen geben kann, wendet sich bitte unter der Telefonnummer: 07224 3663 an die Ermittler des Polizeipostens Gernsbach.

