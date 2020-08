Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl, A 5 - Zwei Leichtverletzte nach fehlerhaftem Fahrstreifenwechsel

Bühl (ots)

Zwei Leichtverletzte und rund 10.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines fehlerhaften Fahrstreifenwechsels am Montagmittag auf der Nordfahrbahn im Bereich der Anschlussstelle Bühl. Nach bisherigen Erkenntnissen hat ein BMW-Fahrer kurz nach 12 Uhr von der rechten auf die mittlere Fahrspur gezogen und hierbei einen dort befindlichen Hyundai touchiert. Der 32 Jahre alte Hyundai-Lenker geriet hierdurch ins Schleudern, verlor die Kontrolle über seinen Wagen und prallte nach rechts in die dortige Schutzplanke sowie den Lärmschutzwall. Der 32-Jährige sowie ein 30 Jahre alter Mitfahrer trugen durch die Kollision leichte Verletzungen davon und mussten vom Rettungsdienst in ein örtliches Krankenhaus gebracht werden. Der mutmaßliche Unfallverursacher blieb unversehrt. Die rechte Fahrspur war während der Unfallaufnahme und für Reinigungsarbeiten vorübergehend gesperrt, sodass sich ein Rückstau von mehreren Kilometern bildete. Einsatzkräfte der Feuerwehr Bühl unterstützten die Arbeiten an der Unfallstelle.

/wo

