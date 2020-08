Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Gefährliche Körperverletzung, Polizei bitte Personengruppe und mögliche Zeugen um Kontaktaufnahme

Offenburg (ots)

Der verletzte Renter, der in der Nacht auf Samstag von noch Unbekannten in der Seestraße attackiert und zusammengeschlagen wurde, konnte das Krankenhaus nach einer ambulanten Behandlung wieder verlassen. Er wurde am Montagnachmittag von den sachbearbeitenden Beamten des Polizeireviers Offenburg vernommen. Zu den Angreifern liegen keine neuen Erkenntnisse vor. Die Ermittler wenden sich aber an eine mehrköpfige Personengruppe, die sich unmittelbar vor dem Vorfall im Bereich des Zwingerparks und des dortigen Parkhauses aufgehalten haben soll. Laut Schilderung des 66-Jährigen sei er dort mit seinem geschobenen Fahrrad ohne Fremdverschulden gestürzt und habe hierbei die Personengruppe wahrgenommen. Der Mittsechziger konnte sich selbständig aufraffen und seinen Weg fortsetzen, bevor er dann wenige Meter weiter Opfer des Angriffs geworden ist. Der 66-Jährige sei laut seinen Angaben aus dem Nichts von hinten angegangen worden, sodass er selbst keine Angaben zu den Unbekannten und deren Aussehen machen kann. Die Ermittler stützen ihre Hoffnungen nun auf die Personengruppe, um von ihnen möglicherweise weitere Erkenntnisse zu den gesuchten Schlägern zu erlangen. Die möglichen Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer: 0781 21-2200 zu melden.

Ursprungsmeldung vom 01.08.2020, 11:09 Uhr

Offenburg - Gefährliche Körperverletzung

Offenburg Ein 66 Jahre alter Mann befand sich in der Nacht von Freitag auf Samstag zu Fuß auf dem Heimweg, als er gegen 03:45 Uhr unvermittelt und offenbar grundlos von zwei Personen in der Seestraße attackiert wurde. Der Rentner erlitt durch die Faustschläge schwere Verletzungen im Gesichtsbereich und musste im örtlichen Klinikum behandelt werden.

Der Vorgang wurde durch unabhängige Zeugen beobachtet, welche dem Mann zu Hilfe kamen. Die Täter flüchteten daraufhin in Richtung Innenstadt.

Die Täter werden folgendermaßen beschreiben: Beide ca. 20 Jahre alt, ca. 1,75 -

1,80 Meter groß, dunkle kurze Haare, südländisches Aussehen. Einer der beiden trug ein weißes T-Shirt.

Weitere Zeugen werden geben sich mit dem Polizeirevier Offenburg unter 0781

21-2200 in Verbindung zu setzten oder die Internetwache der Polizei Baden-Württemberg zu nutzen (https://www.polizei-bw.de/internetwache/)

