Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Steinbach - Gebäudebrand

Baden-Baden, Steinbach (ots)

Was genau zu dem in einer Garage ausgebrochenen Brand am Sonntagmittag im Zwetschgenweg führte, ist noch nicht abschließend geklärt. Das in der Doppelgarage eines Mehrfamilienhauses gegen 11:30 Uhr entstandene Feuer griff auf das angrenzende Wohngebäude über. Sämtliche Bewohner konnten das Gebäude unverletzt verlassen. Wehrleuten aus Baden-Baden evakuierten Bewohner mit der Drehleiter und bekämpften die Flammen. Der entstandene Sachschaden am Gebäude, an einem durch Funkenflug beschädigten Nachbargebäude sowie an mehreren durch herabfallende Teile beschädigten Fahrzeugen wird aktuell auf etwa 175.000 Euro geschätzt. Zur Klärung der Brandursache wird ein Sachverständiger mit hinzugezogen.

/ma

