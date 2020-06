POL-H: Mit Auto überschlagen: Fahrer bei Pattensen schwer verletzt

Polizeidirektion Hannover

Auf der Kreisstraße 223 zwischen Pattensen und Reden ist Freitagmittag (05.06.20) ein Autofahrer verunglückt. Das Fahrzeug des 23-Jährigen war gegen 12:40 Uhr von der Straße abgekommen, gegen einen Baum geprallt und dann quer über die Fahrbahn geschleudert worden. Der Fahrer wurde schwer verletzt.

Nach ersten Erkenntnissen war der Mann mit seinem VW Golf in Richtung Reden unterwegs, als er aus noch ungeklärter Ursache und allein beteiligt nach rechts von der Straße abkam. In der Folge prallte das Auto mit der rechten Front gegen einen Straßenbaum und wurde auf die Fahrbahn zurückgeschleudert. Auf der Seite liegend kam das Unfallfahrzeug zum Stillstand. Der Fahrer konnte sich selbst befreien und wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Die Unfallstelle war wegen der Aufräumarbeiten und Unfallaufnahme bis circa 14:30 Uhr gesperrt. Den Schaden an Baum und Pkw schätzen die Beamten des Verkehrsunfalldienstes auf etwa 11.000 Euro.

Zudem suchen sie nach Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können. Zeugen werden gebeten, Kontakt unter der Rufnummer 0511 109-1888 aufzunehmen. /ram, has

