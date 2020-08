Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Verbaler Streit eskaliert

Offenburg (ots)

Vermutlich ruhestörender Lärm veranlasste am Samstag gegen 16 Uhr einen 25-Jährigen in der Vogesenstraße in Offenburg dazu, einen 37-Jährigen mit einem Teleskopschlagstock körperlich anzugehen. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen die beiden Beteiligten zu einem späteren Zeitpunkt erneut aufeinandergetroffen sein. Hierbei soll der 25-Jährige zunächst Pfefferspray gegen den bereits zuvor Angegriffenen eingesetzt und ihn im weiteren Verlauf mit einem Küchenmesser verletzt haben, wodurch der 37-jährige Mann oberflächliche Verletzungen im Bereich des Rückens erlitt. Nach einer ambulanten Behandlung im Klinikum konnte er wieder entlassen werden. Weitere Hintergründe zur Eskalation der Streitigkeit sind Gegenstand kriminalpolizeilicher Ermittlungen.

