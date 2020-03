Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Trunkenheit im Straßenverkehr

Unkel (ots)

Am Abend des 18.03.2020, gegen 22:45 Uhr, kontrollierten Beamte der Linzer Polizeiinspektion einen Pkw auf der B 42 in Unkel. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten bei dem 60-jährigen Fahrzeugführer aus der Verbandsgemeinde Unkel fest, dass er in erheblichem Maße unter Alkoholeinfluss stand. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt.

