Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Mögliche Sachbeschädigung durch Graffiti

Melsbach (ots)

Am Mittwochabend, 20:00 Uhr, erhielt die Polizeiinspektion Straßenhaus durch einen Zeugen Kenntnis über mögliche Graffitisprühereien im Bereich des Dorfgemeinschaftshauses in Melsbach. An der geschilderten Örtlichkeit konnten durch die Polizeibeamten zunächst keine Personen festgestellt werden. Im Rahmen der Fahndung wurden am nahegelegenen Spielplatz 3 Personen im Alter von 20 - 24 Jahren angetroffen. Bei der Personen- und Fahrzeugdurchsuchung stellten die Polizeibeamten 4 Spraydosen sicher, die einem 23 - jährigen Mann zugeordnet werden konnte. Es wird nun geprüft, ob es zu strafrechtlichen Sachbeschädigungen durch Graffiti gekommen ist. Bisher wurden keine Graffitisprühereien festgestellt. Zeugen werden daher gebeten, bei entsprechenden Feststellungen Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden.

