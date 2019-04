Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Einbruch in Gaststätte

Unbekannte knackten zwischen Sonntag und Mittwoch in Heidenheim Automaten.

Ulm (ots)

Die Diebe hebelten an dem Gebäude in der Schmittenstraße eine Tür auf und gelangten so in den Gastraum. Dort hatten sie drei Automaten im Visier, die sie aufhebelten. Sie erbeuteten Geld und flüchteten. Laut Polizei richteten die Unbekannten erheblichen Sachschaden an, wobei die Summe noch nicht bekannt ist. Die Polizei aus Heidenheim (Tel. 07321/3220) hat die Spuren gesichert und die Ermittlungen nach den Tätern aufgenommen. Sie hofft auf Zeugenhinweise.

Viele Einbrüche können durch stabile Türen und Fenster und die richtige Sicherungstechnik verhindert werden. Immer mehr Täter scheitern an den technischen und mechanischen Sicherungseinrichtungen. Schon durch einfache Maßnahmen kann jeder etwas tun. Für die Einbrecher ist es wichtig, dass alles möglichst schnell geht. Leisten Fenster und Türen erheblichen Widerstand, geben die Ganoven ihr Vorhaben schnell auf.

++++++0627582

Holger Fink, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

E-Mail: Holger.Fink@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell