Gegen 9.45 Uhr fuhr eine 70-Jährige beim Ausparken in der Bahnhofstraße gegen einen Mercedes. Danach fuhr sie weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Ein Zeuge sah den Unfall, notierte sich das Kennzeichen und schaltete die Polizei ein. Die fahndete nach dem Verursacherfahrzeug und konnte den Smart fahrend im Stadtgebiet feststellen. Der Schaden am Mercedes beträgt etwa 500 Euro. Die Polizei lobt das Verhalten des aufmerksamen Zeugen. "Hinschauen, helfen, melden" sind die drei Stichworte, mit denen die Polizei im Rahmen der Aktion "Stopp der Unfallflucht" dafür wirbt, wie in diesem Fall Verantwortung zu übernehmen. Deshalb bittet die Polizei Zeugen von Verkehrsunfällen, sich zu melden. Wer einen Unfall beobachtet und sich beim Geschädigten oder der Polizei meldet kann wie in diesem Fall dazu beigetragen, dass der Besitzer der beschädigten Sache nicht auf seinem Schaden sitzen bleibt.

