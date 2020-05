Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Schwarzer Aktenkoffer in der Südstadt gesucht

Wilhelmshaven (ots)

Die Polizei Wilhelmshaven sucht im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens einen schwarzen Aktenkoffer mit hellen Verschlüssen. Dieser wurde in der Südstadt, vermtl. Bereich südlich der Rheinstraße bis Bontekai, an einem unbekannten Ort abgelegt. Sollte ein solcher Koffer gefunden werden, wird um sofortige Benachrichtigung der Polizei unter Tel. 04421-9420 oder um direkte Abgabe des Koffers bei der Polizeidienststelle in der Mozartstraße gebeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell