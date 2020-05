Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Trunkenheit im Verkehr in Schortens - mit über drei Promille am Nachmittag beim Ausparken eine Straßenlaterne beschädigt und mit dem Pkw geflüchtet

Schortens (ots)

Am Donnerstagnachmittag, 07.05.2020, kam es zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 56-jährige gegen 14:30 Uhr mit dem von ihr geführten Pkw Am Garten beim Ausparken eine Straßenlaterne beschädigte. Anschließend setzte sie ihre Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Im Rahmen der polizeilichen Anschlussermittlungen konnte die Fahrzeugführerin nur kurze nach dem Unfall in Jever angetroffen werden. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten bei der verantwortlichen Fahrzeugführerin Alkoholbeeinflussung fest, der vorläufig festgestellte Alkoholwert lag bei 3,66 Promille. Bei der 56-Jährigen wurde die Entnahme einer Blutprobe erforderlich, außerdem stellten die Beamten den Führerschein sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell