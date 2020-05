Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in Schortens - beim Abbiegen E-Bike-Fahrer übersehen - 61-Jähriger schwerverletzt

Wilhelmshaven (ots)

Am späten Donnerstagmittag, 07.05.2020, befuhr eine 49-Jährige gegen 13:50 Uhr mit ihrem Pkw die K95. Beim Abbiegen nach rechts in die Oldenburger Straße Richtung Jever, übersah sie einen 61-Jährigen, der mit seinem E-Bike aus Richtung der Straße Im Gewerbegebiet kommend, die Oldenburger Straße in Richtung Branterei/Bohlswarfe überquerte. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wodurch der Radfahrer zunächst auf die Motorhaube aufgeladen und dann in den Grünstreifen geschleudert wurde.

Dabei zog sich der W-Bike-Fahrer schwere Verletzungen zu und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden.

