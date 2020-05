Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Ergänzende Hinweise zum Diebstahl einer Arbeitsmaschine mit Hebebühne in Varel - wer kann Angaben zum Verbleib des auffällig roten Fahrzeugs mit der Aufschrift "Zumholz" machen (Foto)?

Bild-Infos

Download

Varel (ots)

Wie die Polizei bereits mitteilte, entwendeten Unbekannte Täter in der Zeit vom 20.-24.04.2020 vom Gelände einer Werkstatt in der Gewerbestraße eine selbstfahrende Arbeitsmaschine mit Hebebühne der Marke Mercedes-Benz. Erste Anschlussermittlungen haben nun ergeben, dass sich die Tat während der Öffnungszeiten ereignet haben müsste, folglich im Tatzeitraum zwischen 06:00 - 18:00 Uhr. Da die Tat am Tage bei möglichem Publikumsverkehr passierte und es sich bei dem entwendeten Fahrzeug um ein auffällig rotes Fahrzeug handelt, hofft die Polizei auf Hinweise. An dem Fahrzeug sind an den Türen, sowie am Ausleger Werbeaufschriften in gelb-orangener Schrift vorhanden. Dort ist u.a. der Name "Zumholz" zu lesen, s. FOTO. Zum Zeitpunkt der Tat war an dem Fahrzeug das amtliche Kennzeichen FRI-HS 103 in grüner Schrift vorhanden, das Fahrzeug muss ohne Originalschlüssel geführt werden. Zeugen, die Angaben zur Tat oder zum Verbleib des Fahrzeuges machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der Rufnummer 04451/923-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell